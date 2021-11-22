Новым лидером среди схем по минимизации налогов стала выплата зарплат в конвертах.

Схемы уклонения от налогообложения приводят к общим потерям государственного бюджета Украины в размере от 263 до 443 млрд грн в год.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Читайте такжеКак украинцы уклоняются от уплаты налогов: названы популярные схемы

Как говорится в исследовании, объем самих схем оценивается от 918 до 1526 млрд грн.

Эксперты отмечают, что в Украине за последние пять лет изменилась сама структура уклонения от налогов.

"Структурные изменения, изменения в законодательстве, экономический кризис и другие факторы привели к росту объемов злоупотреблений по определенным схемам (заработные платы в конвертах, нарушение таможенных правил, контрабанда и коррупция на границе), но в то же время и к уменьшению злоупотреблений по другим схемам (оффшорные схемы, схемы по минимизации НДС внутри страны)", — говорится в исследовании.

Лидеры схем по минимизации налогов:

Выплата зарплат в конвертах. Объемы таких выплат примерно составляют 220−300 млрд грн в год, а потери бюджета — от 110 до 150 млрд грн.

Контрабанда. Потери бюджета от серого и черного импорта составляют от 68 до 120 млрд грн. При этом за последний год выросли объемы обеих этих схем.

Оффшорные схемы. Объемы выведения доходов за границу уменьшились и достигают от 120 до 200 млрд грн (15−35 млрд грн потерь бюджета в год).

Объемы злоупотреблений:

с хемы теневого рынка аренды земли и сельхозпродукции: 24−118 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета — 10−46,5 млрд грн;

хемы теневого рынка аренды земли и сельхозпродукции: 24−118 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета — 10−46,5 млрд грн; хищение налога на добавленную стоимость: 144−180 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета — 24−30 млрд грн;

контрафакт: 85−105 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета — 38−43 млрд грн;

скрытие объемов продаж: 50−130 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета — 1−6,3 млрд грн;

использование режима ФЛП вместо найма работников: 23−58 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета — 6−10 млрд грн в год.

Уклонение от уплаты налогов:

В октябре 2021 года координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман рассказал о том, как украинцы уклоняются от уплаты налогов.

Автор: Елена Коваленко