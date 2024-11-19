Отмечается, что многое будет зависеть от решений Национального банка Украины.

До конца текущего года евро не опустится ниже 1 доллара. Политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может поставить под вопрос привлекательность доллара.

Украинский экономист и финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина отметил, что евро будет значительно зависеть от ситуации в Украине, ведь переход войны в "холодную фазу" может положительно повлиять на евровалюту.

При этом, по его мнению, Трамп может снизить налоги и усилить протекционизм, из-за чего могут возникнуть вопросы относительно привлекательности доллара.

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Шевчишин считает, что американцам возможно придется выбирать - корректировать политику протекционизма или увеличивать государственный долг, что в любом случае будет способствовать укреплению доллара относительно евро.

При этом в комментарии 24Каналу эксперт отметил, что до конца года можно ожидать дальнейшей девальвации гривни, но в ситуации валютных ограничений и контроля со стороны НБУ многое будет зависеть от решений регулятора.

Согласно прогнозу Шевчишина, до конца 2024 года курс доллара может достичь уровня 42-43 гривны за доллар.

Таким образом 100 долларов в гривнах до конца года будет стоить 4200 - 4300 гривни, а 1000 долларов в гривнах обойдется украинцам 42 000 - 43 000 гривень.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке будет прогнозируемой и без резких изменений.

По его мнению, курс доллара будет в пределах 41,2-41,8 гривни за доллар на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в гривнах будет стоить 4120 – 4180 гривни, а 1000 долларов в гривнах - 41 200 – 41 800 гривень.

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