Доллар по 26 гривень эксперт назвал большим бонусом для украинцев.

Курс доллара в Украине ближе к Новому году может составлять 27,5 грн/$ и даже выше, прогнозируют эксперты отдела аналитики ГК Forex Club.

В комментарии "Вестям" руководитель отдела Андрей Шевчишин говорит, что "максимально сильную гривню в текущем году мы уже увидели". В дальнейшем, говорит он, курс будет зависеть от интенсивности закупки энергоресурсов.

"Цены на них остаются высокими. А инфляция гривни значительно опережает инфляцию доллара. То есть в перспективе курс должен вырасти. Даже если брать все маловероятные негативные сценарии, вроде военного вторжения в Украину, то мы можем вернуться к отметке 27,5 грн", - говорит эксперт.

Он прогнозирует, что по мере выхода страны из локдауна начнут активизироваться импортеры, а население будет продавать валюту перед праздниками. "Что также будет оказывать давление на гривню", - говорит Шевчишин.

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"Бюджет 2022 года сверстан на значениях доллара 28,5 грн. То, что у нас сейчас 26 грн, - это большой бонус для украинцев. Но это ненадолго. Сейчас распродадутся все урожаи, и к концу года - в начале января, по моему субъективному мнению, мы можем выйти на уровень 28-28,5 грн/$", - предполагает он.

Национальный банк Украины на вторник, 16 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 грн/долл., то есть гривня ослабла на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,15 грн/евро, то есть гривня ослабла на 25 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Юрий Годован