Курс гривни к евро установлен на уровне 30,15 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 16 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 грн/долл., то есть гривня ослабла на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,15 грн/евро, то есть гривня ослабла на 25 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,34/26,36 грн/долл., к евро - на уровне 30,13/30,15 грн/евро.

Курс на 15 ноября:

Национальный банк Украины на понедельник, 15 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,11 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ноябрь:

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский убежден, что в течение ноября курс доллара будет держаться высоких позиций и будет стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий