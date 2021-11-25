Сейчас центральный аппарат бюро сформирован на 30% от предельной кадровой численности. Это дает возможность запустить аналитическую и правоохранительную функции.

Кабинет министров обнародовал распоряжение о запуске работы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможность выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства", — говорится в документе.

Читайте такжеВ Совете общественного контроля при Бюро экономической безопасности рассказали о главных задачах и целях нового органаВ то же время на сайте БЭБ отметили, что этим распоряжением Кабмин дал старт официальному началу деятельности ведомства.

Сейчас центральный аппарат бюро сформирован на 30% от предельной кадровой численности. Это дает возможность запустить аналитическую и правоохранительную функции.

"Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здание, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств к БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений", — отмечают в БЭБ.

Бюро экономической безопасности: что необходимо знать

28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о создании Бюро экономической безопасности, которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, прекращению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Ожидалось, что БЭБ заработает 25 сентября.

Бюро экономической безопасности Украины - это центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

В соответствии с возложенными задачами Бюро экономической безопасности Украины выполняет правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции.

14 сентября 2021 года директор новосозданного органа Вадим Мельник заявил о том, что БЭБ начнет работать в ноябре 2021 года.

Также сообщалось, что директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник на своей должности будет получать около 120 тысяч гривен.

Автор: Марта Гичко