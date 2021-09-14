Директор новосозданного органа Бюро экономической безопасности Вадим Мельник на своей должности будет получать около 120 тысяч гривен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.
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"Мне известно примерный размер моей зарплаты - это более 120 тысяч гривен", - отметил Мельник.
При этом он добавил, что это без учета премий, ведь была поставлена задача - не закладывать руководителям премии, пока не будет продемонстрирован эффективный результат работы.
Бюро экономической безопасности: что необходимо знать
28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о создании Бюро экономической безопасности, которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.
Ожидалось, что БЭБ заработает 25 сентября.
Бюро экономической безопасности Украины - это центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.
В соответствии с возложенными задачами Бюро экономической безопасности Украины выполняет правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции.
14 сентября 2021 года директор новосозданного органа Вадим Мельник заявил о том, что БЭБ начнет работать в ноябре 2021 года.
Минимальная зарплата:
Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.