28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о создании Бюро экономической безопасности / фото УНИАН, Владимир Гонтар

Директор новосозданного органа Бюро экономической безопасности Вадим Мельник на своей должности будет получать около 120 тысяч гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

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"Мне известно примерный размер моей зарплаты - это более 120 тысяч гривен", - отметил Мельник.

При этом он добавил, что это без учета премий, ведь была поставлена задача - не закладывать руководителям премии, пока не будет продемонстрирован эффективный результат работы.

Бюро экономической безопасности: что необходимо знать

28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о создании Бюро экономической безопасности, которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Ожидалось, что БЭБ заработает 25 сентября.

Бюро экономической безопасности Украины - это центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

В соответствии с возложенными задачами Бюро экономической безопасности Украины выполняет правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции.

14 сентября 2021 года директор новосозданного органа Вадим Мельник заявил о том, что БЭБ начнет работать в ноябре 2021 года.

Минимальная зарплата:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Автор: Богдан Слуцкий