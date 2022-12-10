За эти средства "Укрэнерго" сможет восстанавливать поврежденные врагом подстанции.

Кабинет министров принял решение о получении от государственного банка Германии KfW кредита на сумму 32,5 млн евро для компании "Укрэнерго".

"За эти средства "Укрэнерго" сможет восстанавливать поврежденные врагом подстанции. Также утвердим проект закона, который перенаправит часть кредитных средств Европейского инвестиционного банка на реконструкцию одной из ключевых подстанций Киевской области"", - сказал на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Акаки РФ на энергосистему Украины

С начала октября российские оккупанты совершили восемь массированных ракетных атак на энергетические объекты Украины.

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По состоянию на 22 ноября убытки НЭК "Укрэнерго" в результате этих обстрелов составили более 70 млрд грн.

В "Укрэнерго" заявили, что Россия выпустила более 1000 тяжелых ракет и дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября.

Учитывая ситуацию в энергетической системе на сегодня дефицит мощностей будет оставаться в течение всей зимы. При этом выйти на плановые отключения электроэнергии будет возможно через несколько дней.

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