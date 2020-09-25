Премьер считает, что поданный правительством проект госбюджета на 2021 год является реалистичным.

Кабинет министров ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно уменьшения размера дефицита, который заложен в проекте государственного бюджета Украины на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки во Львовскую область.

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Дефицит госбюджета

«В этом году дефицит 7,5%, около 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его несколько уменьшить. При этом и бюджет этого года, и бюджет на следующий год являются реалистичными, и будут полностью выполнены», - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

По словам премьера, стратегия правительства заключается в дальнейшем сокращении и дефицита бюджета, и государственного долга. Также глава правительства отметил, что в третьем квартале этого года наблюдается умеренное восстановление экономики, которое продолжится и в 2021 году.

Госбюджет 2021

14 сентября Кабинет министров утвердил проект госбюджета на следующий год, предусматривающий дефицит в размере 6% от ВВП (270 млрд грн).

Доходы госбюджета-2021 запланированы в размере 1 трлн 71,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн.

18 сентября министр финансов Сергей Марченко представил проект госбюджета в парламенте.

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Автор: Дмитрий Шварц