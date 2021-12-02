Ранее предполагалось направить на это 3 млрд грн из госбюджета-2021.

Кабинет министров предлагает увеличить с 3 до 8 млрд грн сумму, которая будет направлена из бюджета на 2021 год на реализацию программы президента Владимира Зеленского по выплате 1000 грн вакцинированным от коронавируса.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеУкраинцам рассказали, спровоцирует ли "тысяча Зеленского" очередное подорожание

"Цель программы - поддержать бизнес, который пострадал в результате пандемии, и простимулировать вакцинацию в государстве. Поскольку ожидаем роста обращений, принято решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты вакцинированным украинцам уже в этом году до 8 млрд грн. В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос", - сказал он.

Деньги за вакцинацию:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

Предполагалось, что из государственного бюджета на 2021 год на эту программу будет направлено 3 млрд грн, такая же сумма предусмотрена в Госбюджете-2022.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.

Программа стартует с 19 декабря.

Автор: Дмитрий Шварц