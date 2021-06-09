Погашение долгов Судана перед МВФ будет происходить за счет использования средств, накопленных на специально созданных для таких случаев счетах.

Кабинет министров одобрил проект письма в Международный валютный фонд по оказанию финансовой помощи Республике Судан в размере 6 млн долл. для погашения долга страны перед финансовой организацией.

Соответствующее решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

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Согласно пояснительной записке к документу, по результатам рассмотрения вопроса с Министерством развития экономики, Министерством юстиции и Национальным банком Украины согласована позиция по поддержке инициативы МВФ по списанию долга Судана в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ в сумме 4,2 млн СПЗ (около 6 млн долл.)

Текущий объем средств Украины на счету в МВФ составляет 16,74 млн СПЗ (около 23,9 млн долларов).

"Судан является последней страной, которая по состоянию на сегодня имеет просроченную задолженность перед МВФ и может принимать участие в этой инициативе", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Погашение долга

Совет директоров МВФ 10 мая 2021 года одобрил пакет финансирования для полного погашения долгов Судана перед МВФ и другими государствами-членами МВФ в рамках инициативы для бедных стран с крупной задолженностью

Предполагается, что погашение долгов Судана перед МВФ будет происходить за счет использования средств, накопленных на специально созданных для таких случаев счетах.

При этом Министерство иностранных дел Украины письмом от 19 апреля сообщило, что не поддерживает указанную инициативу по соображениям политического характера.

Справка УНИАН. Инициатива по списанию долга перед Международным валютным фондом за счет средств стран-участников финансовой организации не является новой. До Судана она была реализована в 2008 году в отношении Либерии и в 2020 году в отношении Сомали.

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Автор: Богдан Слуцкий