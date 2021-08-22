Изменение покупательной способности украинцев за 30 лет независимости: зрада или перемога

Украина вскоре будет праздновать 30-летие обретения независимости. С 1991 года наше государство самостоятельно строит собственную экономику. Насколько удачно это получается, и как менялась покупательная способность, а следовательно и благосостояние украинцев, попытался разобраться УНИАН.

24 августа 1991 года начался отсчет новой жизни украинцев – в том числе и экономической. За эти три десятилетия наша страна пережила внедрение национальной валюты, всплески инфляции, несколько экономических кризисов, две революции и военный конфликт, который продолжается до сих пор. Все это не могло не повлиять на экономическую ситуацию в государстве.

Как жилось рядовым украинским гражданам в начале девяностых? Один из очевидцев этих событий - предприниматель Владимир вспоминает начало 90-х годов как тотальное отсутствие товаров в магазинах и невозможность приобрести элементарные вещи и продукты – от чая до зубной пасты. По его словам, необходимо было иметь знакомых продавцов и постоянно выискивать, когда какой-то товар "выбросят" на полки магазина.

Именно в этот период у мужчины родился ребенок, и молодая семья выкручивалась, как могла: почти все вещи достались "по наследству" от знакомых, что-то удавалось найти в комиссионных магазинах. О подгузниках и речи не шло. А стирать вещи приходилось вручную в тазу – стиральная машина была чем-то фантастическим.

"Пустые магазины и нищета", - коротко резюмирует Владимир, и даже вспоминать те времена мужчине не очень хочется.

Чтобы оценить, как изменилась экономическая ситуация за эти годы, стоит вспомнить, с чем Украина вошла в независимость.

Валовой внутренний продукт нашего государства в 1991 году составлял 77,4 миллиардов долларов, на одного человека – 1489 долларов. В кризисном 2020 году ВВП Украины составил 137,3 миллиардов долларов, на одного человека – 3118 долларов. То есть за 30 лет стране удалось лишь удвоить размер экономики.

Для сравнения: ВВП соседней Польши в 1991 году составлял 85,5 миллиардов долларов, а в 2020 - 594,2 миллиардов долларов (на одного человека – 15,6 тысяч долларов). То есть экономика Польши за это время выросла почти в 7 раз. И для достижения текущего уровня Польши, по оценкам Международного валютного фонда, Украинская экономика должна ежегодно расти на 7,1 процента следующие 20 лет.

Деньги в Украине

Важный для экономики момент - собственная валюта. В 1991 году Украина еще использовала советские рубли, в следующем же году в обращении появились купоно-карбованцы. Только в 1996 году была введена украинская национальная валюта – гривна.

Курс доллара к гривне - важный показатель, который может характеризовать положение дел в экономике страны. В 1996 году соотношение гривны к американскому доллару было на уровне 1,75.

По словам председателя Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины Романа Бабицкого, такое положение вещей просуществовало недолго: "лихие девяностые" не щадили никого и ничего, поэтому в новое тысячелетие гривна вошла с курсом в 5,43 гривен за доллар:

Далее продолжался относительно спокойный период стабильного развития с 2000 по 2007 годы. Тогда НБУ накапливал свои валютные резервы, и даже Оранжевая революция не сильно повлияла на курс национальной валюты. Очередной скачок доллара пришелся на мировой финансовый кризис 2008 года.

Из-за кризиса украинская валюта в 2009 году обесценилась до 7,79 гривен за доллар. Далее курс гривны был достаточно стабильным, и продолжалось это до печально известных событий 2013 года. После аннексии украинского Крыма Россией и начала войны на Донбассе гривна обесценилась до 11,89 гривен за доллар в 2014 году, а еще через год - в 2015 году - уже достигла отметки 21,84 гривны за доллар.

"По состоянию на сегодня нацвалюта колеблется на отметке в 27-27,5 гривен за доллар и пока не особо лезет вверх. Хотя прогноз Минэкономики предполагает, что в 2022 год мы войдем уже с курсом в 28-29 гривен за доллар, и это считается достаточно оптимистичным прогнозом", - отмечает Роман Бабицкий.

При этом, финансовый эксперт, вице-президент Ассоциации украинских банков Галина Хейло отмечает, что некоторые экономисты считают украинскую гривну одной из самых недооцененных валют мира.

"Они ссылаются на так называемый "Индекс Биг-Мака" (Big Mac index), который рассчитывает журнал Economist с 1986 года. Этот индекс рассчитывается на основе того, какое количество долларов нужно для того, чтобы купить Биг-Мак. В 2021 году в США он стоит 5,65 долларов, а в Украине - 2,42 доллара. Следовательно по этому индексу, гривна недооценена", - говорит эксперт.

Как менялась зарплата украинцев

Мерилом благосостояния обычно считают уровень получаемой заработной платы. Средняя зарплата в Украине на момент обретения независимости составляла 495 карбованцев. В следующем году, с учетом сногсшибательной инфляции, – 6505 карбованцы. Но для понимания реального положения вещей стоит рассматривать размер средней зарплаты в долларах.

В 1992 году средняя зарплата в Украине составляла 31,2 доллара (данные по курсу карбованца к доллару НБУ приводит с 1992 года). И если в национальной валюте можно наблюдать ее ежегодный рост, то в долларовом выражении можно наблюдать падение покупательной способности гривны в кризисные годы.

В 2020 году средняя зарплата украинцев составила 430,2 долларов. То есть за годы независимости она выросла почти в 14 раз. Эксперт замечает Бабицкий:

Даже если учитывать инфляцию "вечнозеленого" и все колебания, которые произошли за 30 лет, становится очевидно, что сегодня украинцы в среднем живут явно богаче прошлого поколения.

При этом, украинские зарплаты являются самыми низкими среди всех стран Европы. В евровом эквиваленте минимальная зарплата в Украине в настоящее время составляет 183 евро, а средняя – 460 евро.

Например, в той же Польше уровень заработной платы втрое больше, чем в нашей стране. Минимальная зарплата там составляет 610 евро, а средняя - 1200 евро.

По последним данным Государственной службы статистики, в июне этого года средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов и составила 14 тысяч 313 гривень.

"Госстат обновил статистику по средней заработной плате в стране. Она составила 14 тысяч 313 грнивень, и это рекордный уровень за все время. Это более 500 долларов", - сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Но не все разделяют радость премьера по этому поводу. Потому что, к сожалению, рост зарплат в цифрах не всегда означает рост уровня благосостояния.

По словам экономиста, экс-министра финансов Игоря Уманского, победный рост средней зарплаты в Украине, о котором заявили украинские власти, не означает, что у населения выросла покупательная способность:

Вот вам интересная пара цифр. Цифра первая: за год средняя зарплата выросла на 23%. Цифра вторая: общий доход населения уменьшился на 1,4%. Также есть еще несколько показателей. Например, будущее подорожание отопления минимум на 40%. Или повышение стоимости электричества в два раза. Цена газа по сравнению с прошлым годом взлетела в несколько раз. Подорожали продукты питания.

По его словам, исходя из этого, рост доходов населения не может перекрыть стремительно растущие расходы.

"Эти показатели свидетельствуют о том, что расходы населения растут намного быстрее, чем доходы. Средняя зарплата якобы выросла. Но на самом деле, купить на нее можно гораздо меньше. Вот такой парадокс. Денег якобы больше, но денег меньше", - отметил Уманский.

Покупательная способность украинцев: пасем задних?

Как же все-таки изменилась непосредственно покупательная способность наших соотечественников за эти годы?

Как рассказал УНИАН глава Совета НБУ, экс-министр экономики Богдан Данилишин, за 30 лет независимости реальная покупательная способность населения Украины выросла лишь на 20 процентов (по показателю частных потребительских расходов на одного жителя в сопоставимых ценах по паритету покупательной способности – ППС). Это критически мало по сравнению с другими странами Европы.

"Например, за последние 30 лет среднестатистический житель Польши увеличил свои реальные потребительские расходы (по ППС) втрое! Сейчас средний украинец тратит в год вдвое меньше чем поляк, тогда как в 1991 году средний поляк тратил на себя на 25 процентов меньше, чем средний украинец", - отметил Данилишин.

По его словам, наиболее динамичный период роста состояния украинского населения пришелся на 2000-2008 годы. В этот период реальные потребительские расходы на одного жителя росли в среднем на 10 процентов каждый год. В период с 2002 по 2012 годы украинцы могли ощутимо экономить, направляя на эти цели в среднем 13 процентов своих имеющихся доходов. Зато начиная с 2015 года норма сбережений населения не превышает 5 процентов (в 2019-2020 годах составляет лишь 2 процента).

Важен не только объем трат, но и их структура.

Структура расходов украинцев почти на 50 процентов состоит из продуктов питания и напитков, тогда как аналогичные товары в затратах поляков составляют лишь 22 процента, а в расходах среднестатистического жителя ЕС – лишь 17 процентов.

Данилишин отметил, что такая структура расходов не является эффективной с макроэкономической точки зрения, и такие особенности покупательной способности населения следует учитывать при проведении монетарной политики - для того, чтобы не подвергать текущие и будущие поколения на невосполнимые экономические потери.

"Вынужденная безработица и трудовая миграция – яркие признаки сегодняшнего дня, причина которых заключается в недооценке проблемы критической низкой нормы сбережений и покупательной способности украинцев", - резюмировал он.

Кандидат экономических наук Константин Денисов приводит данные о структуре потребительских расходов украинцев с 1999 года и до сих пор.

Он отмечает, что доля расходов на продукты питания постепенно сокращается, потому что украинцы все больше тратят на "коммуналку" (сегодня – почти 15 процентов от всех расходов). Расходы на медицину растут из-за подорожания лекарств и то, что многие украинцы начинают отдавать предпочтение качественной частной медицине, а не бесплатной государственной. Причина роста расходов на транспорт и связь заключается в удорожании топлива, увеличении количества пользователей мобильной связи и интернета.

"Негативные тенденции – сокращение доли расходов на отдых, культуру и образование. Отсутствие доступного отдыха и недостаточный уровень образования и грамотности (прежде всего, экономической и финансовой) – одна из причин бедности украинцев. В 2018 году по уровню финансовой грамотности населения Украина заняла последнее место в Европе", - добавил Денисов.

Печальную статистику относительно низкого уровня покупательной способности украинцев подтверждают различные исследования.

"По состоянию на 2019 год Украина имела самую низкую в Европе покупательную способность на душу населения (исследование компании GfK). Рядовой украинец после уплаты обязательных платежей может ежегодно потратить, в среднем, 1830 евро. Эта сумма почти в 37 раз меньше, чем в среднем тратит житель страны-лидера рейтинга Лихтенштейна. Там на еду, проживание, оплату услуг и энергоснабжения, пенсионные сбережения и тому подобное житель может потратить 67550 евро на год", - рассказала Галина Хейло.

Она отметила, что, вместе с этим, в 2020 году в мире и Украине произошел коронакризис: многие бизнесы закрылись, обанкротились, куча людей оказались без работы и средств существования. То есть ситуация стала еще хуже с момента данного исследования.

Приведенные данные являются достаточно красноречивыми, чтобы сделать вывод: наша страна сильно отстает по уровню благосостояния от европейских стран. Не всегда удачные решения власти, медленные реформы, коррупция, продолжающаяся война, а сейчас еще и коронакриза тормозят развитие страны, в том числе и экономический, поэтому многие украинцы остаются беззащитными перед кризисами и не могут быть уверены в завтрашнем дне.

Но, несмотря на это, нынешний уровень жизни невозможно сравнить с ужасами 90-х. У нас есть многообразие товаров и услуг, возможности для обучения и развития, все больше украинцев путешествуют за границу, открывая для себя мир.

Украине исполняется 30 лет - это одновременно и молодость, и определенная зрелость. Поэтому стоит надеяться, что украинцы в сотрудничестве с властью смогут построить более сильную и процветающую державу.

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