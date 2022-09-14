Также Россия разрушила 30% мощностей солнечной генерации.

В результате полномасштабного вторжения России 90% мощностей ветроэнергетики в Украине выведены из эксплуатации.

Об этом сообщается в исследовании REN21, аналитического центра по возобновляемым источникам энергии, и Европейской экономической комиссии ООН, пишет Bloomberg.

Также страна-агрессор разрушила 30% мощностей солнечной генерации в Украине.

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До начала полномасштабной войны Украина добилась наибольшего прироста солнечной и ветровой энергетике среди 17 стран Центральной Азии и Юго-Восточной Европы, которые включены в исследование ООН. С 2017 по 2021 год Украина добавила 8,3 ГВт мощностей.

"Российское вторжение в Украину и его побочное воздействие на соседние страны подрывают производство возобновляемой энергии в краткосрочной перспективе. В то же время это проливает новый свет на преимущества быстрого перехода к энергетике и может вызвать всплеск установок возобновляемых источников энергии в регионе", – отметил исполнительный директор REN21 Рана Адиб.

Напомним, производство солнечной энергии в летний период в Европе выросло на 28% по сравнению с 2021 годом.

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