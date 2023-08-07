Наибольшие списания и расходы понесли нефтегазовые группы: только три компании - BP, Shell и TotalEnergies - сообщили о совокупных убытках в размере 40,6 млрд евро.

После вторжения РФ в Украину крупнейшие европейские компании, работавшие на тот момент на территории агрессора, понесли не менее 100 миллиардов евро прямых убытков.

Как сообщает Financial Times, обзор годовых отчетов 600 европейских групп и финансовых отчетов за 2023 год показывает, что 176 компаний зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом иностранной валюты, и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса.

Совокупная цифра не включает косвенные макроэкономические последствия войны, такие как более высокая стоимость энергии и товаров. Согласно данным, собранным Киевской школой экономики, более 50% из 1871 европейского предприятия в России до войны все еще работают в РФ.

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Как говорится в материале в РФ все еще остаются итальянская UniCredit, австрийская Raiffeisen, швейцарская Nestlé и британскуая Unilever.

"Даже если компания потеряла много денег, уезжая из России, те, кто остается, рискуют потерять гораздо больше. Оказывается, стратегия "резать и бежать" была лучшей стратегией для компаний, решающих, что делать в начале войны. Чем быстрее вы уйдете, тем меньше ваши потери", — сказал Наби Абдуллаев, партнер стратегического консалтинга Control Risks.

Самые большие затраты на вывод сосредоточены в нескольких незащищенных секторах. Наибольшие списания и расходы понесли нефтегазовые группы: только три компании — BP, Shell и TotalEnergies — сообщили о совокупных убытках в размере 40,6 млрд евро. Убытки были намного компенсированы более высокими ценами на нефть и газ, что помогло этим группам сообщить о небывалой совокупной прибыли в размере около 95 млрд евро (104 млрд долларов) в прошлом году. Конфликт поддержал акции оборонных компаний.

Коммунальные услуги получили прямой удар в размере 14,7 млрд евро, в то время как промышленные компании, в том числе производители автомобилей, пострадали в размере 13,6 млрд евро. Финансовые компании, включая банки, страховые и инвестиционные компании, зафиксировали списания и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.

Больше всего пострадали британские компании, потерявшие свыше €30 млрд. На втором и третьем местах — Германия и Франция, потерявшие больше €20 млрд. В десятке лидеров — Италия, Ирландия, Дания, Финляндия, Бельгия, Швейцария и Нидерланды.

Война в Украине и уход с российского рынка

28 марта 2023 года в России ввели плату за выход иностранных компаний с рынка агрессора. До этого компании, выходившие из России, могли выбирать между "добровольным взносом" в российский государственный бюджет, который составлял 10% от стоимости продажи, или отсрочкой платежа от продажи на несколько лет.

Примечательно, что каждая транзакция, связанная с выходом компании из РФ, должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

В мае 2023 года в ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка. ЕС разрешил финансовые переводы россиянам из черного списка, если эти средства необходимы для закрытия сделок.

17 июля 2023 года Россия подмяла под себя сразу два мировых бренда. Буквально через два дня Путин отдал племяннику Кадырова отобранный мировой бренд.

4 августа 2023 года Путин подписал закон о блокировании средств иностранных компаний.

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