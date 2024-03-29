Непоследовательная позиция министра здравоохранения Виктора Ляшко привела к тому, что международные фармацевтические компании, которые не вышли из РФ и своими налогами финансируют российскую военную агрессию, продолжают работать в Украине. Об этом пишет РБК-Украина.

Так, без всяких ограничений в Украине продолжают продавать свои лекарства компании KRKA (Словения), Servier (Франция), Берлин-Хеми (Германия), а также частично венгерская Gedeon Richter. Ни одна из них не вышла с российского рынка.

"Если обобщать прямолинейно, то налоги европейских производителей лекарств идут на то, чтобы Россия производила оружие с целью убийства украинцев", - говорится в статье.

Видео дня

По приблизительным подсчетам, за годовую сумму налогов от упомянутых четырех компаний РФ могла бы изготовить, например, 320 ракет Х-22.

В СМИ напомнили, что в начале широкомасштабного вторжения Ляшко обратился к международным фармкомпаниям с призывом игнорировать Россию, не вести с ней бизнес и не поставлять в нее товары. Однако Минздрав даже не применил против этих компаний имеющегося правового механизма.

В частности, в июне 2022 года вступили в силу изменения в закон, которые позволили ограничивать оборот лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Беларуси. Отменить госрегистрацию также разрешено, если заявитель или его представитель прямо или косвенно связаны с российскими компаниями.

С момента принятия закона ограничение оборота лекарственных средств, связанных с РФ, было применено частично только против венгерской компании Gedeon Richter.

По данным издания, KRKA организовала для украинских пациентов благотворительное пожертвование на 6 млн грн (150 тыс. долларов). Впрочем, это почти в тысячу раз меньше сумма, чем налоги, которые KRKA уплатила в 2022 году в бюджет РФ - 120,45 млн долларов.

"Непоследовательность министра Ляшко четко проявилась в кейсе с "Сервье". В начале широкомасштабного вторжения министр говорил фармацевтическим компаниям, что не может быть никаких тайных сговоров с военными преступниками. Но уже в мае 2023-го Ляшко подписал с фондом "Меценат Сервье" Меморандум о взаимопонимании", - отмечает издание.

Таким образом, украинский Минздрав своим молчанием становится соучастником российской агрессии, хотя и имеет законные механизмы, которыми может подтолкнуть фармгигантов к выходу из РФ, констатируется в публикации.