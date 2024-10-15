Заявление Мелони прозвучали накануне заседания лидеров ЕС.

Италия работает над реализацией соглашения о кредите для Украины, обеспеченном замороженными российскими активами, которые хранятся в странах Европейского союза. Речь идет о 50 миллиардах долларов.

"Мы будем продолжать работать над реализацией соглашения о кредите, обеспеченном процентами, начисленными на российские активы, которые заморожены в Европе, - важный результат, достигнутый итальянским председательством в G7", - цитирует итальянского премьер-министра Джорджию Мелони издание Reuters.

В июне в ходе ежегодного саммита G7 на юге Италии было достигнуто соглашение о предоставлении Украине кредита, который будет обеспечен процентами, начисленными на заблокированные российские средства.

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50 миллиардов долларов для Украины - последние новости

Посол США Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон работает над разблокированием 50 миллиардов долларов для Украины до конца года. Средства должны выделить из замороженных активов Российской Федерации. При этом дипломат указала, что не видит снижения двухпартийной поддержки Украины.

Позже министр финансов Венгрии Михали Варга заявил, что Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов.

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