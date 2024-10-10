Первоначально чиновники обсуждали, что США и ЕС предоставят по 20 млрд долларов США каждая, а Канада, Япония и Великобритания внесут оставшиеся 10 млрд долларов США.

США по-прежнему намерены участвовать в сборе средств G7 для Украины, несмотря на то, что ЕС не согласился на просьбу Вашингтона о гарантиях того, что активы России останутся заблокированными дольше.

Чиновники США и ЕС сообщили изданию Financial Times, что Вашингтон готовится присоединиться к кредиту в размере 50 млрд долларов США Киеву, согласованному лидерами G7 в июне, даже без продления периода санкций ЕС. Это связано стем, что растет давление относительно того, чтобы продемонстрировать единый фронт по Украине до того, как новый президент войдет в Белый дом.

Согласно соглашению G7, весь кредит в размере 50 млрд долларов США будет погашен за счет прибыли, полученной от активов российского центрального банка, иммобилизованных на Западе в ответ на войну Москвы, большая часть которых находится в ЕС.

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Первоначально чиновники обсуждали, что США и ЕС предоставят по 20 млрд долларов США каждая, а Канада, Япония и Великобритания внесут оставшиеся 10 млрд долларов США.

Но изначально США обусловили свое участие изменениями в режиме санкций ЕС, чтобы гарантировать, что 210 млрд евро в российских государственных активах останутся замороженными в блоке в течение как минимум трех лет.

Венгрия наложила вето на это изменение в среду и настояла на том, чтобы санкции продолжали продлеваться каждые шесть месяцев.

Это заставило Европейскую комиссию выступить с альтернативным планом по сбору до 35 млрд евро из общего бюджета блока - решение, которое требовало только поддержки большинства государств-членов ЕС.

Сумма, которую заплатит ЕС, теперь может уменьшиться, если США примут участие. По словам западных чиновников, правительство США рассматривает разные суммы, и одним из вариантов является внесение 5 млрд долларов - эквивалента российских активов, заблокированных в США. Один чиновник ЕС, имея в виду сумму в 20 млрд долларов, которая изначально обсуждалась, сказал:

"На США было оказано давление, чтобы они предоставили ту же сумму, которую планирует предоставить ЕС. Требуется так много денег, а атаки на Украине продолжаются. Это кошмар".

Отмечается, что США настаивали на продлении санкций ЕС, чтобы иметь возможность выдать свою часть кредита без одобрения Конгресса. Но поиск альтернатив показывает, что Вашингтон может предоставить свою долю кредита в любом случае - особенно если сумма будет ниже 20 млрд долларов.

Чиновники заявили, что участие США и сумма еще не установлены окончательно. Кредит также может быть больше, сказали они, в зависимости от того, как кредит может быть классифицирован с точки зрения бюджета США - но он может быть и меньше.

Чиновник США отметил, что позиция Вашингтона по-прежнему заключается в том, что ЕС должен одобрить гарантии того, что режим санкций останется в силе, но что он усиленно работает над альтернативами и планами действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Чиновник добавил, что кредит для Украины имеет решающее значение для стратегии США по противодействию России и что участие в кредите G7 очень важно для министра финансов Джанет Йеллен. Представитель Министерства финансов США заявила:

"Мы намерены предоставить Украине решающий объем финансовой поддержки к концу года, который будет погашен за счет непредвиденных доходов от иммобилизованных российских суверенных активов. Соединенные Штаты продолжают работать над достижением этой цели в эти сроки".

Два чиновника ЕС отметили, что США находятся под давлением, чтобы присоединиться к схеме G7, несмотря на вето Венгрии на продление санкций, чтобы представить единый фронт против России. Япония, Канада и Великобритания также заинтересованы в участии США.

"Участие США имеет решающее значение" для других членов G7, чтобы внести свой вклад, сказал один из чиновников, подчеркнув, что участие в схеме важнее, чем "фактические суммы участия". Чиновники указали, что объявление может быть сделано до президентских выборов в ноябре.

Финансовая помощь для Украины

Евросоюз согласовал кредитный пакет помощи Украине на общую сумму в 35 миллиардов евро на следующий год. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк. Он добавил, что вместе с тем послы так и не смогли договориться об увеличении периодов времени, на которые пролонгируются уже введенные санкции против российского Центробанка.

Сейчас санкции приходится каждые полгода продлевать на следующие 6 месяцев. Есть предложение продлевать санкции на срок сразу в 36 месяцев, то есть оперировать трехлетними периодами санкций. Однако Венгрия выступает против.

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