США работают над разблокированием 50 миллиардов долларов для Украины до конца года. Средства должны выделить из замороженных активов Российской Федерации.
Посол США Бриджит Бринк заявила в интервью Forbes Ukraine, что возможно это удастся сделать вместе с партнерами.
"Мы работаем над разблокированием 50 миллиардов долларов займа для Украины, базирующейся на российских суверенных активах. Мы верим, что это можно сделать в сотрудничестве с европейцами и другими партнерами до конца года", – заявила Бринк.
По ее словам, если удастся достичь успеха, то "это откроет значительную сумму денег". При этом дипломат указала, что не видит снижения двухпартийной поддержки Украины.
Замороженные активы России - последние новости
Министр финансов Канады Христя Фриланд считает, что глобальный план помощи Украине в финансировании военных усилий за счет российских активов движется вперед. Она считает, что Украина начнет получать деньги в ближайшие месяцы.
Позже издание Bloomberg написало, что США сообщили Евросоюзу, что внесут 20 миллиардов долларов в масштабный пакет помощи Украине, который возглавляет группу Семи, если блок изменит свой режим антироссийских санкций.