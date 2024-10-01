Бриджит Бринк заверила, что подержка Киев не уменьшается.

США работают над разблокированием 50 миллиардов долларов для Украины до конца года. Средства должны выделить из замороженных активов Российской Федерации.

Посол США Бриджит Бринк заявила в интервью Forbes Ukraine, что возможно это удастся сделать вместе с партнерами.

"Мы работаем над разблокированием 50 миллиардов долларов займа для Украины, базирующейся на российских суверенных активах. Мы верим, что это можно сделать в сотрудничестве с европейцами и другими партнерами до конца года", – заявила Бринк.

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По ее словам, если удастся достичь успеха, то "это откроет значительную сумму денег". При этом дипломат указала, что не видит снижения двухпартийной поддержки Украины.

Замороженные активы России - последние новости

Министр финансов Канады Христя Фриланд считает, что глобальный план помощи Украине в финансировании военных усилий за счет российских активов движется вперед. Она считает, что Украина начнет получать деньги в ближайшие месяцы.

Позже издание Bloomberg написало, что США сообщили Евросоюзу, что внесут 20 миллиардов долларов в масштабный пакет помощи Украине, который возглавляет группу Семи, если блок изменит свой режим антироссийских санкций.

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