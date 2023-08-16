Снижение ставок может привести к росту конкурентоспособности ипотечных программ коммерческих банков по сравнению с программой "єОселя".

Коммерческие банки могут до конца года снизить ставки по ипотечным кредитам, если Национальный банк продолжит снижение учетной ставки, что повлияет на ипотеку в Украине.

Такое мнение высказала первый заместитель правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева в комментарии, переданном УНИАН. Эксперт считает, что до конца года размер учетной ставки НБУ может снизиться как минимум до 20%, что будет мотивировать коммерческие банки не только возобновлять собственные ипотечные программы, но и сделать их более привлекательными для потенциальных клиентов.

"Снижение размера учетной ставки побуждает к существенному смягчению ипотечных условий. В случае, если размер учетной ставки будет снижен, как минимум, еще на 2%, то в среднем ипотечные ставки могут упасть на 3,5 - 5%. Это в свою очередь приведет к росту конкурентоспособности ипотечных программ комбанков по сравнению с программой "єОселя", а граждане получат возможность выбирать кредит под собственные финансовые возможности", - отметила Дмитриева.

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По ее словам, общие объемы предоставленных кредитов за более чем год полномасштабной войны в девять раз меньше, чем за 12 месяцев, предшествовавших вторжению. При этом почти 100% новых кредитов было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке. По собственным ипотечным программам банки выдали менее 250 ипотечных кредитов.

"После старта программы "єОселя" уже было выдано более 2 тыс. кредитов на приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке, а также во введенных в эксплуатацию новостройках. Это в 8 раз больше, чем количество выданных кредитов по программам коммерческих банков. Таким образом можно констатировать, что ипотека в Украине держится преимущественно на государственной ипотечной программе", - сказала Дмитриева.

Эксперт отметила, что эффективность программы "єОселя" после перезапуска с 1 августа будет зависеть от привлечения постоянных источников финансирования, ведь "финансовая аритмия", которая наблюдалась с самого начала действия программы, не будет способствовать росту спроса.

Дмитриева напомнила, что с января по конец мая из-за нехватки средств реализация программы была приостановлена. А по состоянию на июнь кредитование возобновилось благодаря дополнительному финансированию с открытого рынка, однако привлеченного ресурса может хватить лишь на 5-6 тысяч кредитных сделок, чего явно недостаточно для оживления рынка.

Ипотека во время войны

Как сообщал УНИАН, 27 июля Нацбанк впервые с прошлого лета снизил учетную ставку - с 25% до 22%. Этому способствовали стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке.

С 1 октября 2022 года в Украине заработала государственная программа доступной ипотеки "єОселя", которая предусматривала возможность взять ипотечный кредит под льготные 3% годовых для четырех категорий граждан – военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.

21 декабря 2022 г. программу "єОселя" запустили в приложении "Дія".

Банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 миллиона грн. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в феврале 8,3% (в январе - 7,5%).

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдано в Киеве и Киевской области - 51 договор на общую сумму 77,5 млн грн (46% от общего объема), в Ровенской области - 10 договоров на 12,5 млн грн (7%), в Винницкой области - 7 договоров на 9,8 млн грн (6%).

При этом следует отметить, что в январе 2023 года банками было выдано 357 кредитов на общую сумму 449,5 млн грн, что значительно превышает показатели февраля.

С 1 августа этого года программа была расширена – отныне займ под льготные 7% могут получить все украинцы, которые не имеют собственного жилья или жилья, большего нормативной площади.

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