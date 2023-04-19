Больше всего ипотечных кредитов в феврале выдано в Киеве и Киевской области.

Банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 миллиона гривень.

Как сообщили в Национальном банке, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

"О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали 4 банка, которые преимущественно кредитовали в рамках государственных программ поддержки кредитования исключительно на вторичном рынке недвижимости. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в феврале 8,3% (в январе - 7,5%)", - говорится в сообщении.

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В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выданы в Киеве и Киевской области - 51 договор на общую сумму 77,5 млн грн (46% от общего объема), в Ровенской области - 10 договоров на 12,5 млн грн (7%), в Винницкой области - 7 договоров на 9,8 млн грн (6%).

При этом следует отметить, что в январе 2023 года банками были выданы 357 кредитов на общую сумму 449,5 млн грн, что значительно превышает показатели февраля.

Ипотека в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, объем нового ипотечного кредитования в Украине в течение 2022 года составил 2 тыс. 9 договоров на общую сумму в 1,96 млрд грн, что по сравнению с 2021 годом в 5,3 раза меньше по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Программа доступной ипотеки "єОселя" заработала с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья могут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, ученые.

21 декабря 2022 года программу "еОселя" запустили в приложении "Дия". Второй этап программы доступной ипотеки начнется с 2023 года и в нем смогут принять участие все украинцы, оформив кредит на жилье под 7% годовых.

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