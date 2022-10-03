Программа даст украинцам возможность купить жилье с минимальным первоначальным взносом в 20% и кредитованием до 20 лет "на выгодных условиях".

В Украине в тестовом режиме запустили новую государственную программу по доступному кредитованию "єОселя".

Сейчас идет работа над ее технической доработкой для запуска в приложении "Дия", сообщили в Министерстве экономики.

"Массовый запуск программы состоится во второй половине октября. Тогда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении "Дия", а подать заявку станет возможным в несколько кликов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта программа даст украинцам возможность купить жилье с минимальным первоначальным взносом в 20% и кредитованием до 20 лет "на выгодных условиях".

Сейчас к программе присоединились пять украинских банков, которые уже готовы начать выдачу кредитов, а именно:

🏦 "Ощадбанк",

🏦 "ПриватБанк",

🏦 "Укргазбанк",

🏦 "Скай банк"

🏦 "Глобус Банк".

"В этом году участниками программы смогут стать социальные категории: военные и правоохранители; медики; работники образования; ученые. С начала 2023-го года подать заявку в "єОселя" смогут все граждане, которые будут отвечать определенным критериям", - добавили в Минэкономики.

Доступная ипотека в Украине - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что правительство с октября запускает первый этап программы "Доступная ипотека", принять участие в которой смогут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя, педагогические работники и ученые учреждений государственной и коммунальной форм собственности.

К участию в программе могут присоединиться граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, платежеспособные, которые не имеют жилья или владеют недвижимостью менее 52,5 кв. м (дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) и не находятся под санкциями.

Алгоритм участия в программе предусматривает подачу заявки через "Дию", получение ответа банков в "Дии" и выбор жилья, которое планируется приобрести на условиях льготной ипотеки. Далее необходимо будет заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.

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