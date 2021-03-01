Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко отметил, что успешное сотрудничество с МВФ даст Украине возможность делать более выгодные заимствования на международном рынке и является хорошим сигналом для иностранных инвесторов.

Украина в текущем году может получить около 3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Об этом советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в эфире канала «Украина 24», сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается. Верховная Рада должна принять изменения в законодательство, необходимые для получения очередного транша.

«Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на 5 млрд долларов - 2,1 миллиарда мы уже получили», - отметил он.

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Устенко отметил, что требования программы сотрудничества с МВФ совпадают с программой президента Владимира Зеленского, о чем глава государства неоднократно подчеркивал. Речь идет о необходимости судебной реформы и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры.

Так, для внесения изменений в украинское законодательство в части судебной системы президент проводил много встреч, общался с украинскими и иностранными экспертами и убеждал депутатов Верховной Рады.

«Программа осуществляется. Как только будут проголосованы в Верховной Раде соответствующие законодательные инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали. Обещали выполнить не только МВФ - мы не делаем это для кого-то, мы делаем это для украинского народа», - сказал советник главы государства.

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Устенко отметил, что успешное сотрудничество с МВФ даст Украине возможность делать более выгодные заимствования на международном рынке и является хорошим сигналом для иностранных инвесторов.

Также он добавил, что в 2020-й был сложным в вопросе привлечения инвестиций, но украинская экономика может получить около 3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в текущем году.

Кредиты от МВФ для Украины: что известно

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

Сегодня, 1 марта, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что новый транш от МВФ Украина может получить до начала лета.

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Автор: Виктория Токарева