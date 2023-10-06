Новый урожай продуктов положительно повлиял на потребительскую инфляцию, отметили в Нацбанке.

Потребительская инфляция в Украине в августе замедлилась до 8,6% благодаря расширению предложения продуктов питания, в частности, овощей и фруктов нового урожая.

Об этом идет речь в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины. "Потребительская инфляция в Украине (в августе - УНИАН) дальше стремительно замедлялась прежде всего благодаря расширению предложения продуктов питания, в частности, овощей и фруктов нового урожая. Ослаблялось и фундаментальное инфляционное давление, в том числе под влиянием улучшения ожиданий. По оценкам НБУ, инфляция замедлилась и в сентябре под влиянием этих же факторов", - говорится в обзоре НБУ.

Среди факторов замедления инфляции Нацбанк указал увеличение производства овощей и арбузов, что произошло благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах, что привело к стремительному снижению цен на эти культуры.

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Также продолжалось снижение цен на крупы и муку на фоне низких экспортных цен и больших, чем в прошлом году, урожаев. Углубилось падение цен на подсолнечное масло из-за снижения внешних цен и трудностей с экспортом в августе, а в сентябре - дополнительно из-за более быстрого поступления предложения нового урожая, чем в прошлом году, на фоне благоприятной для сбора подсолнечника погоды.

"Темпы роста цен на другие виды продовольствия также снижались благодаря дальнейшему уменьшению давления со стороны расходов бизнеса в условиях улучшения инфляционных и курсовых ожиданий", - говорится в обзоре.

В то же время августовские цены на топливо сравнялись с прошлогодними, отражая эффекты от возврата полного налогообложения на фоне исчерпания запасов. Однако, по оценкам НБУ, уже в сентябре рост цен на топливо ускорился на фоне роста мировых цен на нефть.

Также далее замедлялось подорожание алкогольных напитков в условиях сохранения курсовой устойчивости и давления со стороны теневого предложения. Сдерживал административную инфляцию и мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Инфляция во время войны

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась в годовом исчислении до 15,5%. Замедление инфляции произошло на фоне восстановления производственных и логистических цепей, в том числе на фоне стабильной ситуации в отечественной энергетике.

Потребительская инфляция в июне замедлилась до 12,8% в годовом измерении с 15,3% в мае. В июле 2023 года потребительские цены снизились на 0,6% после роста на 0,8% в июне, 0,5% в мае и 0,2% в апреле.

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