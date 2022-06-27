До полномасштабного вторжения российских войск гражданин со средней зарплатой мог купить количество продуктовых корзин, эквивалентное запасу на 12,4 месяца.

Индекс доступности продовольствия в Украине с начала войны снизился почти на 40%.

Об этом свидетельствует Обзор продовольственной безопасности и политики – регулярный мониторинг продовольственной безопасности и аграрной политики в военное время, который осуществляется Центром исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным аналитиков, "несмотря на то, что по состоянию на середину мая индекс доступности продовольствия (ИДП) на 1,3% выше, чем в конце апреля, он на 37% ниже довоенного уровня".

"До вторжения ИДП составил 12,4. То есть человек со средней зарплатой мог купить количество продуктовых корзин эквивалентною запасу на 12,4 месяца. Текущая оценка ИДП составляет лишь 7,8. Таким образом, продолжаем наблюдать существенно сниженную покупательную способность относительно основных продуктов питания украинского потребителя", - пояснили эксперты.

Они также отметили, что стоимость корзины продуктов питания в мае была на 4,4% выше, чем в конце февраля, а ассортимент продукции в Донецкой области был самым низким по сравнению с другими областями Украины.

"Средняя цена корзины продуктов питания в Украине за неделю 9-13 мая снизилась на 1,3% по сравнению с неделей 18-22 апреля. Лишь треть товаров в корзине подорожала, зато две трети упали в цене. Впрочем, ее стоимость на 4,4% выше, чем на неделе 21-25 февраля, когда только началось вторжение РФ", - говорится в обзоре.

Отмечается, что по сравнению с прошлым периодом, самое большее падение цены корзины продуктов питания приходится на временно оккупированную Херсонскую область: менее чем за месяц стоимость снизилась на 10,7%. Однако именно Херсонская область испытала самый большой рост цен с начала полномасштабной войны.

Эксперты также сообщили, что 9-13 мая, по сравнению с 18-22 апреля, в пределах страны цены снизились на пшеничный и ржаной хлеб, пшеничную муку, пшено, курятину, молоко, куриные яйца, сливочное масло, сахар, лук и картофель. В то же время выросли цены на морковь, свеклу, капусту, подсолнечное масло, свинину и гречку.

Справка УНИАН. Индекс доступности продовольствия (ИДП) - соотношение средней заработной платы к цене корзины продуктов питания.