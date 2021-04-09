Из 168 млн долл., которые ООН и гуманитарные партнеры запросили для помощи восточным регионам Украины, пока выделено чуть более чем 9 млн.

ООН призвала доноров профинансировать в полном объеме гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, из 168 млн долларов, которые ООН и гуманитарные партнеры запросили для помощи восточным регионам Украины, сейчас выделено чуть более чем 9 млн, то есть 5,5%.

Читайте такжеНа Донбассе из-за обстрела боевиков 50 населенных пунктов остались без водыДюжаррик также призвал не разрушать критически важную инфраструктуру Донбасса. Он отметил, что недавние обстрелы повредили линию электропередач вблизи Юго-Донбасского водопровода, что прервало водоснабжения для более чем миллиона человек в 50 населенных пунктах по обе стороны контактной линии.

"Хотя повреждения линий электросетей быстро отремонтировали, мы призываем все стороны не наносить удары по критически важной инфраструктуре по водоснабжению на востоке Украины... А также призываем обеспечить безусловный доступ к (гуманитарной - УНИАН) помощи тем, кто в ней нуждается", - сказал представитель генсека.

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Автор: Катерина Комолова