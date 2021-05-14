Группа горно-металлургических компаний Метинвест сообщила о досрочном погашении большей части долговых обязательств по линии предэкспортного финансирования.

Как сообщили в группе, Метинвест досрочно погасил 68 миллионов долларов США по линии предэкспортного финансирования. После погашения сумма задолженности по этой линии составляет 10 миллионов долларов США.

Таких показателей удалось достичь благодаря сильным финансовым показателям и устойчивой ситуации с ликвидностью, отметили в Метинвесте.

Помимо этого, Группой было согласовано изменение условий в рамках реструктурированной задолженности вошедшей в состав Метинвеста в марте 2021 года Покровской угольной группы в размере 480 миллионов долларов США - существенно сокращена процентная ставка по этим долговым обязательствам, а срок окончательного погашения перенесен на 2026 год с возможностью досрочного погашения. Ранее сообщалось, что в планах Метинвеста - инвестиции в шахтоуправление "Покровское" в размере 4 миллиардов гривен.

Читайте такжеFitch пересмотрело рейтинг группы "Метинвест" - теперь "стабильный""Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество. Снижение долговой нагрузки соответствует нашей стратегии проактивного управления структурой капитала", - прокомментировал новость генеральный директор Группы Юрий Рыженков.

Напомним, Метинвест – один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. В 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5% – до 22,1 млрд грн по сравнению с 2019 годом.

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Автор: Григорий Бондарь