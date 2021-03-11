Это позволит поднять добычу угля до 8,3 миллиона тонн в год.

Международный горно-металлургический холдинг "Метинвест" в качестве полноправного собственника намерен инвестировать в шахтоуправление "Покровское" 4 миллиарда гривень, что позволит существенно нарастить добычу угля, говорится в статье МинПром.

Сообщается, что в 2018 году, когда "Метинвест" приобрел только 24,77% акций шахтоуправления "Покровское", ситуация на предприятии, которое последние годы переживало не лучшие времена из-за разрыва традиционных цепочек поставок, заметно улучшилась – численность персонала выросла на 300 человек, добыча угля за год выросла на 1 миллион тонн. В 2020 году производственные показатели "Покровского" по добыче коксующегося угля увеличились до 6,2 миллиона тонн.

Отмечается, что добиться таких показателей стало возможным благодаря инвестициям "Метинвеста" в предприятие в размере свыше 700 миллионов гривень, что дало возможность обустроить 7 новых лав, а также закупить новое оборудование и технологии. В частности, был закуплен специально сконструированный под параметры покровских горизонтов новый проходческий комбайн П-315, а также несколько новых очистных комбайнов польского и чешского производства. Кроме того с целью повышения безопасности в шахтах были приобретены 2 немецких дегазационных станка и 10 буровых.

Также сегодня на финальной стадии строительства находится угольный блок №11 с запасами угля в 33,8 миллиона тонн. Его запуск даст возможность вывести из эксплуатации часть отработанных и теряющих рентабельность мощностей на блоке №10.

"Для этого необходимо инвестировать в его разработку еще 4 миллиарда гривень, и "Метинвест" уже в качестве полноправного собственника готов вложить необходимые средства, поскольку это даст возможность поднять добычу до 8,3 миллиона тонн в год и полностью обеспечить свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна", - сказано в статье.

Что этому предшествовало

Ранее "Метинвест" приобрел дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля - компании "Покровская угольная группа", тем самым увеличив эффективную долю владения группы до уровня контрольной.

В состав приобретенных активов входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

Совместно данные предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости к коксохимам группы. Все приобретенные активы находятся на подконтрольной Украине территории.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления "Покровское" по методике JORC составили 248 миллионов тонн и 151 миллион тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 миллионов тонн рядового коксующегося угля в год.

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Автор: УНИАН