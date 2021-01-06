Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах.

Украине в 2021 году предстоит выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Минфин за прошедший месяц повысил прогноз выплат по госдолгу в январе-марте 2021 года на 28 млрд грн - до 138,85 млрд грн, в апреле-июне - на 29,12 млрд грн, до 165,67 млрд грн.

В июле-сентябре 2021 года выплата долгов оценивается в 162,43 млрд грн, в октябре-декабре – в 118,13 млрд грн.

Согласно данным на сайте Минфина, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах.

Прогнозируемые выплаты по внешнему долгу за первый квартал 2021 года выросли на 0,85 млрд грн – до 33,52 млрд грн, на второй – на 12,33 млрд грн, до 25,73 млрд грн.

Отметим, государственный и гарантированный государством долг Украины за ноябрь этого года в национальной валюте вырос на 1,3% - до 2,398 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 1,2% до 84,24 млрд долл.

Что ждать экономике Украины в 2021 году

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, или 246,6 млрд грн.

В то же время в Раде рассказали, в каких сферах может быть "затягивание поясов" в случае пересмотра бюджета.

С 1 января 2021 года в Украине повысили пенсии, а также минимальную зарплату.

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Автор: Богдан Слуцкий