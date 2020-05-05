Госбюджет Украины ушел в минус почти на 24 миллиарда гривень

По итогам января-апреля план поступлений в госбюджет выполнен на 86,1%.

Доходы общего фонда государственного бюджета Украины в апреле выполнены на 84,3%, а по итогам января-апреля 2020 года - на 86,1%, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Читайте такжеПослы стран-членов ЕС поддержали выделение Украине 1,2 миллиарда евро помощи

Сообщается, что в апреле 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 90,9 млрд грн, из этой суммы почти 43 млрд грн поступило от Нацбанка, который в соответствии с законом «О Национальном банке Украины» ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.

«Учитывая сроки уплаты налогов и сборов, основными налогами, которые наполняли общий фонд государственного бюджета в отчетном периоде, были: налог на доходы физических лиц и военный сбор – 8,5 млрд грн; налог на добавленную стоимость – 7,7 млрд грн (сальдо), а также акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 5,9 млрд грн», - говорится в сообщении.

Кроме того, 19,6 млрд грн поступило в общий фонд госбюджета в виде таможенных платежей. Одновременно возмещение НДС составило 12 млрд гривен.

По итогам января-апреля текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом 33 млрд грн.

Также сообщается, что за январь-апрель 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. Так, по оперативным данным Государственной казначейской службы, расходы по общему фонду государственного бюджета за 4 месяца 2020 года составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

«Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2020 составили 108 млрд грн, или 84,1% от запланированных на этот период», - сказано в сообщении.

Всего от размещения ОВГЗ, по данным Министерства финансов, на финансирование госбюджета привлечено 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд грн (1,2 млрд долл. США и 0,30 млрд евро). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

При этом отмечается, что платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), платежи по обслуживанию – 41,1 млрд грн (94,2% плана).

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые необходимы для борьбы с COVID-19 и предусматривают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд грн. Согласно внесенным изменениям, доходы госбюджета составят 975,8 млрд грн, расходы - 1,266 трлн грн, объем государственного долга - 2,387 трлн грн.