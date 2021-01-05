Общий фонд государственного бюджета в 2020 году был выполнен с дефицитом в сумме 215,5 млрд грн.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в 2020 году в общий фонд госбюджета поступило 877,6 млрд грн, роспись выполнена на 102,2%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что годовые показатели наполнения бюджета в 2020 году были обеспечены в полном объеме, несмотря на сложную ситуацию в начале года, когда в январе-апреле недопоступления в общий фонд госбюджета составили 44,2 млрд грн.

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Согласно сообщению, по платежам, взимание которых контролирует Госналогслужба, поступления составили 507,5 млрд грн, или 110,7%, что на 49,2 млрд грн превышает годовую роспись. При этом возмещение НДС составило 143,1 млрд грн.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали налог на добавленную стоимость (+40,2 млрд грн), налог на доходы физлиц и военный сбор (+6 млрд грн), а также акцизный налог с произведенной в Украине продукции (+4,8 млрд грн).

По данным Минфина, поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 297 млрд грн, или 91,2% от годовой росписи. При этом роспись на декабрь была перевыполнена Гостаможслужбой на 23,5%, или +6,2 млрд грн.

"По оперативным данным ГКСУ, за 2020 год расходы по общему фонду государственного бюджета составили 1,098 трлн грн, или 96,7% годовой росписи. При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что общий фонд государственного бюджета в 2020 году был выполнен с дефицитом в сумме 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета 2020 года составляли 621,5 млрд грн, или 93,8% от запланированных на этот период.

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Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года на счетах Государственной казначейской службы Украины находится 70,7 млрд грн, что является рекордной суммой за последние 10 лет.

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Автор: Екатерина Жирий