Стартовая цена пула составляет 503,4 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на 29 октября 2020 года проведение аукциона по продаже пула активов трех неплатежеспособных банков - «ВТБ БАНК», «Родовид Банк» и «Финансовая инициатива».

Как сообщила пресс-служба фонда, торги пройдут на площадке «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (FFN) по голландской модели аукциона.

Читайте такжеФонд гарантирования продал пул активов лопнувшего банка

«В основе пула - свыше 120 прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, 9 объектов недвижимости в Днепропетровской области, более 1300 позиций дебиторской задолженности и имущественные права по векселям», - сказано в сообщении.

Общая сумма долга

Отмечается, что общая сумма задолженности по кредитам в составе пула составляет 13,1 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам - 8 лет. В обеспечении по кредитным договорам находятся коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, транспорт, оборудование, товары и тому подобное.

Уголовные дела

Согласно сообщению, по большинству кредитов продолжаются судебные дела. В частности, по 39 кредитным договорам открыты производства Государственной исполнительной службы, по 12 - уголовные дела.

Стартовая цена пула

Стартовая цена пула составляет 503,4 млн грн.

«Эти активы ранее уже неоднократно выставлялись на продажу как индивидуально, так и в составе пулов, но не нашли своего покупателя», - сказано в сообщении.

Предыдущая продажа пула

31 августа 2020 года фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на "голландском" аукционе продал пул активов "Дельта Банка", в который вошли права требования по кредитам к юрлицам и физлицам на 20 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий