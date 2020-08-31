В пул вошли права требования по кредитам к юрлицам.

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на "голландском" аукционе продал пул активов "Дельта Банка", в который вошли права требования по кредитам к юрлицам и физлицам на 20 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance.

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Победитель аукциона

Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс".

Проданные долги

Среди проданных долгов должников - Херсонский судостроительный завод, ООО "Ти Эл Си Системс", ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг", ООО "Мерчант Хаус".

Последние три структуры фигурировали в материалах уголовного производства Генпрокуратуры о возможном выводе Дельта Банком за границу 4,1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 год.

Хронология событий

«Дельта Банк» был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,6%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,4%).

В 2013 году «Дельта Банк» входил в тройку крупнейших системных банков Украины.

События 2014 года - аннексия Крыма, военные действия на Донбассе, а также финансовый кризис в Украине привели к оттоку депозитов.

НБУ в начале октября 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать «Дельта Банк».

В июле 2020 года в Киеве главный офис «Дельта Банка» выставили на продажу за 156 миллионов гривень.

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Автор: Елена Коваленко