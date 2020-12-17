Начальная цена лота составляет 516 миллионов гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на 4 февраля 2021 года проведение аукциона по продаже пула активов трех банков - «ВТБ БАНК», «Родовид Банк» и «Коммерческий банк «Финансовая инициатива».

Как сообщила пресс-служба фонда, торги пройдут по голландской модели аукциона на электронной площадке DebtX.

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Отмечается, что в составе пула - более 180 прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования, а также имущественные права, вытекающие из векселей и дебиторской задолженности.

Средний срок просрочки по кредитам в составе пула составляет 3,5 года. Ранее эти активы уже неоднократно выставлялись на продажу, как индивидуально, так и в составе пула, но не нашли своего покупателя.

«Начальная цена лота – 516,7 млн грн. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам», - сказано в сообщении.

В ФГВФЛ сообщили, что для участия в торгах необходимо заблаговременно зарегистрироваться согласно правилам аукциона на странице платформы DebtX.

Доступ к реестру неплатежеспособных банков

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

7 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Мисто Банк"

14 декабря 2020 года правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении акционерного общества "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

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Автор: Екатерина Жирий