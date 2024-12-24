В Минфине рассказали, что сделали для того, чтобы деньги были выделены.

В госбюджет Украины поступил транш объемом миллиард долларов в рамках программы DPL Всемирного банка.

Как сообщили в Министерстве финансов, транш состоит из $567 млн под гарантии правительства Японии и $483 млн под гарантии правительства Великобритании.

"Привлеченные средства будут направлены на увеличение потенциала экономического развития и финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета Украины. Благодарны Всемирному банку, Японии и Великобритании за существенную поддержку госбюджета в этот сложный период", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Отмечается, что целью проекта DPL является поддержка имплементации реформ в Украине. Так, Украина получает соответствующий транш по результатам внедрения требований программы.

В Минфине отметили, что до выделения этого транша были достигнуты результаты для обеспечения устойчивого роста в сферах таможенной и налоговой политики, борьбы с коррупцией, поддержки государственных предприятий, развития частного сектора и логистической инфраструктуры.

Международная финансовая помощь - последние новости

23 декабря Украина получила седьмой транш объемом около $1,1 млрд от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF). 20 декабря Исполнительный совет Фонда одобрил шестой пересмотр программы EFF.

В 2025 году Украина получит около $38 млрд внешней международной финансовой помощи, такой прогноз озвучил член совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он также сообщил, что, по прогнозам НБУ, рост украинской экономики в 2025 году составит 4,3%.

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