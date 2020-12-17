Бюджет принят на ближайшие семь лет.

Европейский парламент утвердил семилетний бюджет Евросоюза на пленарной сессии.

Об этом говорится на сайте парламента. Бюджет был согласован еще в ноябре 2020 года.

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Законопроект поддержали 548 евродепутатов.

«Против» проголосовал 81 евродепутат, еще 66 — воздержались. Проект бюджета на 2021−2027 годы был согласован с Советом ЕС еще 10 ноября.

Семилетний бюджет утвержден в размере 1074,3 млрд евро. В частности, он предполагает перевод дополнительных 15 млрд евро на ключевые программы, среди которых здравоохранение, наука, финансирование студенческих программ и «зеленая экономика».

Что этому предшествовало

9 ноября 2020 года премьер Венгрии Виктор Орбан в письме руководству Евросоюза пригрозил ветировать бюджет ЕС. В письме Орбан заявил, что механизм верховенства права не соответствует июльской договоренности о бюджете ЕС. Премьер-министр пригрозил, что если бюджет ЕС будет связан с механизмом верховенства права, то он проголосует против него.

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Автор: УНИАН