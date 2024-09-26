В ЕБРР считают, что проблемы с поставками электроэнергии очень негативно влияют на экономику Украины.

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшили прогноз роста украинского ВВП на 2025 год с 6% в майском отчете до 4,7%. Об этом сообщается на официальном сайте финансовой организации.

Европейские эксперты считают, что проблемы с поставками электроэнергии уже привели к прерыванию "существенного" роста украинского ВВП, который можно было наблюдать в течение четырех кварталов. Именно это побудило их к необходимости пересмотреть оценки на следующий год.

Впрочем, прогнозы ЕБРР относительно экономического развития Украины нельзя назвать однозначно "пессимистическими". Так, несмотря на серьезные удары РФ по энергетическим объектам, эксперты по-прежнему прогнозируют рост ВВП в этом году на 3%.

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Эксперты считают, что международные партнеры частичного покрыли потребности Украины на этот год, однако объемы финансирования на следующий остаются неопределенными.

Кроме того, страна столкнулась с дефицитом рабочей силы, а также риском новых разрушений объектов инфраструктуры и производственных мощностей.

Как рос украинский ВВП

Напомним, в сентябре в Минэкономики заявили, что в прошлом месяце экономика Украины выросла на 3,5% [±1%] в сравнении с августом 2023 года.

А ранее Минэкономики сообщило, что в июле рост ВВП ускорился до 2,7% после 1,6% в июне. По мнению экспертов, на ситуацию повлияла ранняя уборка урожая.

При этом за январь-июль специалисты оценили рост на уровне 4,0% [±1%].

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