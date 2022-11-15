Средства будут направлены на финансирование предоставления странами членами ЕС боеприпасов, военной техники и на другие нужды, необходимые для функционирования Миссии по обучению украинских военных.

Европейский Союз выделил 16 миллионов евро для Миссии по оказанию военной помощи Украине, цель которой заключается в обучении украинских военных.

Как говорится в заявлении Совета ЕС, который начинает работу миссии по оказанию военной помощи для продолжения поддержки Украины против российской агрессивной войны, соответствующие решения приняты с учетом оперативных потребностей Украины.

В частности, цель миссии, официально созданной 17 октября, – усилить военные способности Вооруженных сил Украины с целью защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, а также для защиты гражданского населения.

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При этом сегодня Совет ЕС одобрил меры помощи в рамках Европейского фонда мира на сумму 16 миллионов евро для поддержки наращивания потенциала ВСУ при участии Миссии по оказанию военной помощи.

Деньги направят на финансирование предоставления странами-членами ЕС боеприпасов, военной техники и платформ для доставки летального оружия, а также для транспортировки, охраны, обслуживания и ремонта техники, которая финансируется в рамках этой помощи.

Помощь Украине во время войны:

17 октября в Европейском Союзе одобрили выделение шестого транша стоимостью 500 млн евро на вооружение для Украины.

Шестой транш на сумму 500 млн евро теперь увеличивает общую помощь Евросоюза для Украины в рамках Европейского фонда мира до 3,1 млрд евро. Но это без учета помощи, которую Украине оказывают отдельно конкретные страны-члены Евросоюза.

14 ноября 2022 года Украина получила 8 миллиардов евро на военную помощь от Евросоюза и стран-членов.

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