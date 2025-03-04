В январе в государственный бюджет поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA.

В этом году дефицит бюджета составит 38 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своей пресс-конференции.

"Мы в этом году ожидаем дефицит бюджета на уровне 38 миллиардов долларов. Но уже по состоянию на сегодня мы четко понимаем, откуда будут поступать эти деньги", - сообщил государственный деятель.

Премьер напомнил, что недавно было достигнуто соглашение о седьмом пересмотре программы расширенного финансирования с МВФ. Представители Международного валютного фонда и украинская власть достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA).

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Таким образом, Украина должна получить доступ к финансированию объемом около 0,4 млрд долларов.

Премьер добавил, что вокруг программы МВФ сконцентрированы все другие финансовые инструменты. Речь, в частности, об Ukraine Facility - программе финансовой поддержки Украины от ЕС, которая направлена на финансирование государственного бюджета и стимулирование инвестиций.

По этой программе Украина в 2025 году должна получить 12,5 млрд евро.

Шмыгаль также напомнил о кредите ERA на 50 млрд долларов.

"Европа в виде макрофина даст нам 18 миллиардов евро в этом году", - добавил Шмыгаль.

По его словам, Украина продолжает расширять сотрудничество со своими партнерами. В этом году Киев рассчитывает получить от других партнеров "от 100 до 500 миллионов евро". Речь идет, в частности, о балтийских странах. Все это в сумме должно компенсировать дефицит бюджета.

Финансовая помощь Украине

Ранее УНИАН сообщил, что впервые с начала вторжения наша страна имеет резерв внешней помощи минимум на год вперед. Полностью покрыть дефицит бюджета должна вышеупомянутая программа ERA. Также сообщалось, что в Раде рассматривают три сценария, как можно распределить финансовую "подушку".

Напомним, что в январе в государственный бюджет нашей страны поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Средства были обеспечены доходами от российских замороженных активов.

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