На энергоэффективность украинских школ, больниц и детсадов выделят 300 миллионов евро

Инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 миллиарда евро.

Европейский инвестиционный банк выделит Украине 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Проект предусматривает энергомодернизацию административных зданий, школ, детских садов, культурных учреждений и больниц.

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Ориентировочная общая стоимость проекта — 400 млн евро. Отмечается, что инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 млрд евро.

Справка УНИАН. Соглашение о сотрудничестве в сфере консультационных услуг для поддержки подготовки Проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине ЕИБ и Министерство развития громад и территорий заключили в начале июня этого года.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине будет подкреплен кредитом от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам

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