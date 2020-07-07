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На энергоэффективность украинских школ, больниц и детсадов выделят 300 миллионов евро

20:21, 07 июля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Проект предусматривает энергомодернизацию административных зданий, школ, детских садов, культурных учреждений и больниц.

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Ориентировочная общая стоимость проекта — 400 млн евро. Отмечается, что инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 млрд евро.

Справка УНИАН. Соглашение о сотрудничестве в сфере консультационных услуг для поддержки подготовки Проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине ЕИБ и Министерство развития громад и территорий заключили в начале июня этого года.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине будет подкреплен кредитом от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам

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