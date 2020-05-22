МИД назвало топ-10 стран, наиболее привлекательных для украинских экспортеров

В топ-десятку вошли: Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Индия, Китай, Казахстан, Чили, Катар, Узбекистан и Канада.

Министерство иностранных дел опросило участников Совета экспортеров и инвесторов (СЭИ) при внешнеполитическом ведомстве и определило топ-10 стран, которые являются наиболее привлекательными для украинских экспортеров.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Мы перезапустили Совет экспортеров и инвесторов, чтобы создавать возможности для украинских компаний. Открывать новые рынки, увеличивать торговлю украинскими товарами за границей. Чтобы люди могли зарабатывать деньги, создавать рабочие места, платить зарплаты, наполнять бюджет налогами», - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, потребности и приоритеты экспорта лучше знают сами экспортеры. Именно поэтому МИД обратился к членам СЭИ, чтобы составить топ-10 самых привлекательных рынков сбыта.

Среди них оказались как традиционные, так и новые, перспективные для торговли страны. В топ-10 вошли: Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Индия, Китай, Казахстан, Чили, Катар, Узбекистан и Канада.

«В этих и других привлекательных для экспорта странах экономические отделы заграничных дипломатических учреждений будут работать как команды по развитию торговли и инвестиций», - рассказал Кулеба.

МИД также будут создавать дополнительные возможности для торговли с Германией, Турцией, Израилем, Беларусью и Молдовой.

Среди других приоритетных для экспортеров регионов, МИД будет работать на создание выгодных условий торговли на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Африки, регионе Северной и Южной Америки.

В МИД напомнили, что в первом квартале 2020 года крупнейшим торговым партнером Украины по объему торговли товарами оставался Европейский Союз (10,6 млрд долл.), а среди отдельных стран - Китай (3,2 млрд долл.). По объему экспорта товаров за этот период - ЕС (4,8 млрд долл.) и Китай (1,3 млрд долл.).

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