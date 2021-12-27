Ситуация может развиваться в двух направлениях.

Доллар в Украине к концу нынешнего года может подорожать до отметки в 27,4 грн/$ либо же незначительно подешеветь.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на мнения экспертов.

По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, на текущей неделе доллар относительно гривни будет торговаться в ценовом диапазоне 27,05-27,30.

"Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет к отметке 31,15", - прогнозирует он.

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Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предполагает, что доллар будет стоить 27,4 грн при покупке и 27,2 - при продаже. По его прогнозу, незначительная девальвация гривни продлится минимум несколько дней.

"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,25 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,2/27,4 грн", - говорит он.

Сергей Родлер из TeleTrade рекомендует не испытывать чрезмерного оптимизма: с учетом сохранения неопределенности на глобальных рынках рост курса должен продолжиться.

"Ожидаем курс вблизи 27,4 грн/$", - резюмировал он.

Национальный банк Украины на вторник, 28 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,82 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.