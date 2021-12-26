В украинских банках купить доллары можно будет по 27,3 грн, считает эксперт.

Курс доллара в Украине в ближайшее время не изменится ощутимо, если не будет никаких геополитических форс-мажоров.

На следующей неделе (27 – 31 декабря) в банках доллары можно будет приобрести по 27,3 грн, а продать – по 27,1 грн, рассказал старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб "РБК-Украина".

"...В последнюю неделю года от него (от курса доллара – Ред.) не стоит ждать сильных движений (в отсутствии геополитического форс-мажора)", – отметил собеседник.

В государственном "Ощадбанке" по состоянию на воскресенье, 26 декабря, доллары покупают у клиентов по 27,1 грн, а продают по 27,39 грн.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как погода и действия Кремля могут изменить курс доллара в 2022 годуВ "ПриватБанке", который тоже принадлежит украинскому государству, курс доллара к гривне такой: покупка – 26,95 грн, продажа – 27,35 грн.

Национальный банк Украины на 24 декабря установил курс доллара на уровне 27,27 грн. На 28 декабря курс НБУ составляет 27,23 грн за доллар.

Напомним, в проекте бюджета Украины на 2022 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 28,6 грн. Верховная Рада уже одобрила бюджет.

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