Юрий Крохмаль считает, что сезонное повышение спроса на импортные товары имеет ограниченное влияние на курс.

Национальный банк Украины в ближайшие месяцы будет придерживаться фиксированного курса валют благодаря международной финансовой поддержки. Повышение спроса перед праздниками может спровоцировать рост курса.

"Несмотря на то, что темпы продаж по валютным резервам ускорились и, скорее всего, в январе также будут высокими, НБУ может сохранить официальный курс, а вместе с ним и коридор торгов на межбанке на нынешнем уровне", - рассказал руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль в комментарии РБК-Украина.

При этом он указал, что сезонное повышение спроса на импортные товары имеет ограниченное влияние на курс в обменниках. По словам эксперта, это объясняется ограниченной связью наличного сегмента валютного рынка с межбанковским.

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"Не исключено, что от притока гривны в конце года будет оживление спроса в наличном сегменте и определенное удорожание доллара в обменниках", - подытожил Крохмаль.

Курс валют в Украине - прогнозы экспертов

Эксперты считают, что в ближайшие дни курс доллара существенно не изменится. По мнению финансового эксперта Алексея Козырева, курс доллара будет колебаться от 39,30 до 40,80 гривен, а евро - от 39,90 до 43,00 гривен.

При этом в МВФ заявили, что инфляция в Украине постепенно уменьшится до 22,5% в конце 2023 года.

Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году курс доллара будет более-менее стабильным благодаря тому, что международные резервы уже превысили довоенный уровень.

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