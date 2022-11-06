Стоимость валюты будет напрямую зависеть от ситуации на фронте.

Наличный курс доллара в Украине на следующей неделе останется в диапазоне 39,5 – 41 грн/долл, вероятность выхода за пределы этого значения незначительная.

Как пишет НВ, такой прогноз сделали экономические эксперты, отмечая, что курс напрямую будет зависеть от ситуации на фронте.

По прогнозу руководителя службы продаж казначейских продуктов АО Банк Авангард Юрия Крохмаля, дальнейшую динамику в наличном сегменте будут определять следующие факторы: наличие и доступность наличного доллара в кассах банков и информационная среда. Эксперт отметил, что на данный момент наличная валюта есть в кассах банков. Крохмаль также высказал мнение, что Национальный банк Украины не будет менять курсовую политику до конца 2022 года.

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Дилер департамента казначейства и финансовых институтов "ОТП Банка" Антон Куренной прогнозирует, что в ближайшие дни курс доллара будет держаться около отметки в 40 грн/долл. Эксперт допускает возможные колебания от 39,5 или 39,7 до 41 грн/долл.

По его мнению, давить на наличный рынок могут выплаты заработной платы, но не сильно.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 5 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 5 ноября курс гривни к доллару остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

А курс наличного доллара у "ПриватБанка" подорожал на 9 копеек – до 39,99 грн/долл. Курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 39,20 грн/евро.