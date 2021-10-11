Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога - более 1 млрд грн.

Экс-владельцу "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн в целях защиты обманутых вкладчиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал пост председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривень", - рассказала она.

Читайте такжеВ Киеве главный офис "Дельта Банка" выставили на продажу за 156 миллионов гривенКроме него, сообщение о подозрении получили двое заместителей председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

"Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без какой-либо оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. И даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули за корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основанная владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - подчеркнула генпрокурор.

Она добавила, что в этой схеме помимо имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

Также о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник, добавила Венедиктова. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

Кроме того, по аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имевшие никаких активов и залогового имущества.

"Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестовано 1 млн долларов со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков", - заявила руководитель Офиса генпрокурора.

Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога на сумму более 1 млрд грн.

Автор: Григорий Бондарь