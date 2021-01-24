В Офисе президента ожидают, что 2021 будет годом экономического роста.

В 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Если говорить в целом о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", - отметил он.

Советник президента отметил улучшение ситуации на мировых финансовых рынках.

"После окончания избирательной кампании в США и недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. В целом международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали «тихие гавани», сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальное вхождение инвестиций", - отметил Устенко.

По его словам, еще одним дополнительным импульсом для экономического роста могут быть государственные программы стимулирования экономики, такие как «Большая стройка», и сооружение крупных инфраструктурных объектов, ведь это способствует появлению рабочих мест, поддерживает отечественное машиностроение и др.

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"Кроме того, есть прогноз, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Украина начнет получать вакцину. Постоянно ведутся переговоры со стороны Минздрава, президент общается с лидерами иностранных государств о возможности получения Украиной вакцины, и есть надежда, что это будет реализовано достаточно быстро", - отметил Устенко.

По его словам, все эти факторы будут способствовать выходу украинской экономики на траекторию восстановления.

"Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5% роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс - и не только извне, но и внутри страны", - отметил советник президента.

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Автор: Юлия Янкевич