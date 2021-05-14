Экономическая ситуация в Украине требует внедрения передового опыта европейских стран по стимулированию и локализации производства.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя интервью министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, пишет Gazeta.ua.

«Брюно Ле Мэр с полным пониманием воспринял просьбу президента Владимира Зеленского, чтобы французские компании, участвующие в украинских государственных контрактах, разместили значительную часть производства в нашей стране. Локализация при госзакупках – абсолютно нормальная европейская практика. Она не имеет ничего общего с примитивным протекционизмом. Это современное стимулирование экономии, направленное на создание высокотехнологичных рабочих мест в Украине. Общеизвестно, что это один из приоритетов украинского президента. И характерно, что министр экономики и финансов Франции назвал инициативу Зеленского «вполне законным требованием», - отметил политолог.

Ранее в интервью министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что при выполнении контракта на поставку электровозов компания Alstom готова локализовать в Украине до 35% производства и обслуживания.

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Автор: Иван Бойко