Это связано с новыми санкциями Евросоюза, введенными в отношении России.

Европейский центральный банк заявляет, что европейским дочерним компаниям российского государственного "Сбербанка" в ближайшее время грозит банкротство вследствие новых санкций Евросоюза, введенных в отношении России.

Как сообщает DW, об этом ЕЦБ заявил в понедельник, 28 февраля.

В частности, речь идет о Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии и его "дочках" в Хорватии и Словении.

Отмечается, что фининститут столкнулся со значительным оттоком депозитов вследствие влияния геополитической напряженности на репутацию банка. Это привело к ухудшению его ликвидной позиции, а в распоряжении фининститута "нет доступных мер с реальным шансом восстановить этот показатель на уровне группы и в каждой из своих дочерних компаний".

Австрийское управление финансового рынка (FMA) наложило на Sberbank Europe AG мораторий на платежи до 2 марта. Единственным исключением из него являются выплаты вкладчикам, которым разрешено снимать не более 100 евро в день для покрытия самых необходимых ежедневных потребностей. Депозиты до 100 тыс. евро, согласно законодательству, защищены австрийской системой страхования вкладов.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе официально ввели санкции против Центрального банка РФ.

Также Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС утвердил отключение определенного количества российских банков от SWIFT.

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