В Минфине рассказали об успехах "доступных кредитов" в Украине
За прошедшую неделю уполномоченные банки заключили 207 новых кредитных договоров на сумму 666 миллионов гривень в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, за прошедшую неделю по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки рефинансировали 590 миллионов гривень и предоставили 76,2 миллиона гривень инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.
За эту неделю портфель инвестиционных кредитов программы увеличился на 50,4 миллиона гривень и на 17 августа он составляет 921,228 миллиона гривень.
"Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 миллиарда гривень и выдано инвестиционных кредитов и займов на пополнение оборотного капитала на сумму в 1,007 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.
Какие банки выдают "доступные кредиты"
Согласно сообщению, лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются коммерческие банки – "Райффайзен Банк Аваль" (880,370 миллиона гривень), "Креди Агриколь Банк" (815,332 миллиона гривень), "Кредобанк" (704,749 миллиона гривень). При этом львиную долю кредитных портфелей этих банков в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" занимает именно рефинансирование.
Успехи выдачи кредитов
"Только за последний месяц уполномоченные банки получили 1680 новых заявок на получение кредитов в рамках программы. А за 6 месяцев было обработано уже около 5300 поданных предпринимателями пакетов документов на получение займа. И почти 27% клиентов получили положительное решение банка. Еще чуть более трех тысяч заявок находятся в работе уполномоченных банков. В общем, за последний месяц банкам удалось на 93% увеличить количество заключенных сделок в рамках программы", - цитирует пресс-служба министра финансов Сергея Марченко.
Что этому предшествовало
- 3 февраля правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.
- 17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.
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