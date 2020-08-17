В Минфине рассказали об успехах "доступных кредитов" в Украине

Всего по состоянию на 17 августа уже выдано 2198 кредитов на общую сумму 4,893 миллиарда гривень.

За прошедшую неделю уполномоченные банки заключили 207 новых кредитных договоров на сумму 666 миллионов гривень в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, за прошедшую неделю по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки рефинансировали 590 миллионов гривень и предоставили 76,2 миллиона гривень инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.

За эту неделю портфель инвестиционных кредитов программы увеличился на 50,4 миллиона гривень и на 17 августа он составляет 921,228 миллиона гривень.

"Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 миллиарда гривень и выдано инвестиционных кредитов и займов на пополнение оборотного капитала на сумму в 1,007 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Какие банки выдают "доступные кредиты"

Согласно сообщению, лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются коммерческие банки – "Райффайзен Банк Аваль" (880,370 миллиона гривень), "Креди Агриколь Банк" (815,332 миллиона гривень), "Кредобанк" (704,749 миллиона гривень). При этом львиную долю кредитных портфелей этих банков в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" занимает именно рефинансирование.

Успехи выдачи кредитов

"Только за последний месяц уполномоченные банки получили 1680 новых заявок на получение кредитов в рамках программы. А за 6 месяцев было обработано уже около 5300 поданных предпринимателями пакетов документов на получение займа. И почти 27% клиентов получили положительное решение банка. Еще чуть более трех тысяч заявок находятся в работе уполномоченных банков. В общем, за последний месяц банкам удалось на 93% увеличить количество заключенных сделок в рамках программы", - цитирует пресс-служба министра финансов Сергея Марченко.

Что этому предшествовало

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

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Автор: Максим Удочкин