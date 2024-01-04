По размеру чистой прибыли гривневые вклады будут оставаться выгодным инструментом для сохранения и приумножения средств.

Уже со второй половины января доходность депозитов может уменьшиться: процентные ставки по гривневым вкладам могут снизиться на 0,5-1,5%.

Как рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, сейчас создана оптимальная конъюнктура для дальнейшего развития банковских депозитов. Несмотря на декабрьское снижение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%, ставки по гривневым вкладам остаются максимально выгодными для клиентов - в зависимости от срока размещения они составляют в среднем 14-14,5% годовых.

"Однако уже со второй половины месяца коммерческие банки могут снизить доходность депозитов в среднем на 0,5-1,5%: до 13,5-14% годовых на вклады до 6 месяцев, до 13-13,5% годовых на вклады от 9 месяцев до 1 года. И учитывая получаемый доход и чистую прибыль гривневые депозиты будут оставаться наиболее привлекательным инструментом для сохранения и приумножения средств граждан", - отметил банкир.

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По его словам, в 2024 году экономическая ситуация в стране может способствовать развитию депозитных гривневых программ с постепенным выходом на более длительные сроки - до 1,5-2 лет. Однако в первом квартале ситуация будет оставаться на уровне октября-декабря 2023 года с доминированием краткосрочных депозитов от 3 до 6 месяцев, доля которых в общей структуре вкладов составит более 50%.

Как указал эксперт, в 2024 году ставки по гривневым депозитам будут зависеть от двух факторов:

размера ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, что прямо будет влиять на доходность гривневых вкладов - в декабре ставка уже сократилась с 20% до 19%, что подталкивает банки к постепенному снижению ставок;

уровня инфляции: чем она будет меньше, тем будет больше возможностей для банков развивать вклады продолжительностью более 1 года (по прогнозу в 2024 году уровень инфляции составит около 10%).

Кроме того, по словам Замотаева, незначительная инфляция не будет "съедать" доход по депозитам, что будет стимулировать граждан открывать вклады именно в гривне.

Ситуация с депозитами в Украине

Как писал УНИАН, с начала 2023 года, по состоянию на ноябрь, прирост вкладов населения в украинских банках составил 91 млрд грн, а общая сумма средств на счетах физических лиц по состоянию на 1 ноября превысила 1,14 трлн грн.

Эксперты объясняют это тем, что в условиях войны депозит выглядит более надежной инвестицией, чем покупка недвижимости, которую в любой момент может разрушить российская ракета.

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