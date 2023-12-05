Наибольшую долю составляют вклады на сумму 50-100 тысяч гривен.

До конца года средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока вкладов останутся на уровне 14-14,5% годовых.

Как рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, средняя доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев не превысит 14,5% годовых, а средний доход от депозитов с размещением от 9 месяцев до 1 года составит 14% годовых. При этом с учетом инфляции, которая в годовом измерении сократилась до 5,3%, и сопровождающих банковских комиссий, чистая прибыль по гривневым вкладам составит от 6% до 7%, что почти в 2,5 раза превысит доходность валютных депозитов.

"Сейчас для граждан лучшим и наиболее понятным способом, чтобы не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения, является открытие гривневых депозитов. А учитывая соотношение доходности, чистой прибыли и срока вклада ожидается, что наиболее популярными будут вклады с размещением от 3 до 6 месяцев. По состоянию на начало декабря их доля составляет уже более 50% от всех новых вкладов, открытых за октябрь-ноябрь", - сказал Замотаев.

Видео дня

В структуре гривневых вкладов, по словам банкира, доминируют депозиты на сумму от 50 до 100 тыс. грн (их доля почти 50% от всех гривневых вкладов), депозиты на сумму от 100 тыс. грн до 200 тыс. грн составляют 20%, около 15% - это вклады на сумму до 50 тыс. грн. доля депозитов на сумму от 200 до 500 тыс. грн составляет 10-12%, около 7-10% - это вклады на сумму свыше 500 тыс. грн.

При этом эксперт не исключает, что в случае пересмотра ставки по 3-месячным депозитным сертификатам коммерческие банки будут вынуждены несколько откорректировать ставки по гривневым депозитам.

"На мой взгляд, в течение декабря НБУ будет пытаться сохранить высокую доходность гривневых вкладов, закладывая новый длительный рыночный тренд к популяризации гривневых вкладов в обмен на достаточно высокую доходность. Ведь фактически депозиты "поглощают" свободную гривну, что положительно влияет на инфляционные показатели. Поэтому можно предположить, что по крайней мере до конца декабря существенные изменения в сегменте депозитов маловероятны", - подчеркнул банкир.

Он также посоветовал гражданам, которые в ближайшее время планируют открыть банковский депозит, обратить внимание на несколько важных аспектов.

Так, перед принятием решения об открытии вклада стоит определиться, какие именно критерии или характеристики продукта являются для клиента наиболее важными. Например, для легкого размещения наличных таким критерием может стать удобное расположение отделения банка, или же наличие удобного мобильного приложения, благодаря которому легко осуществить любую операцию в любой точке на карте.

Эксперт рекомендует сопоставить условия размещения вкладов в различных банках для определения наиболее привлекательного предложения. По его словам, уникальные, нетипичные депозитные условия отчасти могут скрывать определенные "маркетинговые" фишки, когда рекламируемые "бешеные" процентные ставки распространяются лишь на один месяц из всего срока вклада (например, на 1 из 12 месяцев), или дополнительные требования к клиентам, например, необходимость приобрести определенный "пакет услуг", не имеющий никакого отношения к депозиту.

"Отдельного внимания требуют условия досрочного расторжения договоров - или вообще это предусмотрено в соглашении и на каких условиях. Золотое правило размещения: средства в объеме 2-месячного заработка желательно держать на таких счетах, которые позволяют оперативно и свободно ими распоряжаться (включая возможность досрочного расторжения договора)", - сказал Замотаев.

Он отметил, что для того, чтобы доход по депозиту был более-менее финансово "ощутимым", желаемый размер вклада должен быть от 50 тыс. грн. кроме этого, размер получаемого дохода по гривневым вкладам напрямую зависит от срока размещения.

Выбор срока вклада должен основываться на личных планах клиента по сохранению и приумножению состояния. За последние несколько месяцев большинство банков предлагают самые высокие ставки на депозиты на срок от 3 до 6 месяцев. В то же время уже сейчас ряд финансовых учреждений возвращается к "классической" модели ценообразования, когда большие ставки предоставляются на более длительный срок вклада. Сами такие депозиты предоставляют возможность зафиксировать текущую высокую ставку на существенно более длительный срок.

Депозиты в Украине

С начала года прирост вкладов населения в украинских банках составил 91 млрд грн, а общая сумма средств на счетах физических лиц по состоянию на 1 ноября превысила 1,14 трлн грн.

По состоянию на 1 октября 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. ФЛП) в банках Украины составила 1,139 трлн грн, что на 23,9 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: